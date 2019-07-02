Дозаправка на ходу: «Адмирал Горшков» выполнил сложнейший маневр в Атлантическом океане

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» совершили дозаправку в открытом океане. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" встретились с танкером "Кама" и провели учение по приему и передаче жидких грузов на ходу в море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что маневр проходил в благоприятных метеорологических условиях при волнении моря не более двух баллов. Заправка проходила от среднего морского танкера «Кама».

В сообщении также сказано, что отряд кораблей в настоящее время движется в направлении Африканского побережья.

В настоящее время он выполняет задачи дальнего похода, за время которого корабли прошли около 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, а также пересекли экватор в восточной части Тихого океана.