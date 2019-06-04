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Военный эксперт рассказал, как призывнику попасть в научную и спортивную роты

Виктор Баранец
11:43 04.06.2019
Авторитет военной службы за последние годы резко вырос
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

За последние годы в системе призывов граждан на военную службу произошли масштабные изменения. Годность призывников по состоянию здоровья возросла на 7%. Среди служащих каждый пятый имеет высшее образование, а каждый третий - среднее профессиональное. Сегодня в военкоматах при отборе особое внимание обращают и на способности призывников. Молодых людей, которые увлекаются научной деятельностью, направляют для прохождения службы в специализированные роты. Некоторые из них созданы для Военного инновационного технополиса «Эра».

Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец в интервью «Звезде» рассказал, как призывные комиссии отбирают молодых людей в научные роты.

«Человек проходит призывную комиссию. Призывная комиссия, военкоматчики отслеживают, какая у него специальность, какое образование. Человек приходит на призывную комиссию и, допустим, говорит, что он айтишник. И, допустим, он окончил два или три курса и хочет идти в армию. Это находка для Министерства обороны», - отметил Баранец в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По похожему принципу призывников отбирают и в спортивную роту. Там служат спортсмены - кандидаты в различные сборные России по олимпийским видам спорта.

«В спортивные роты берут только тех, кто показывает результаты, которые достойны выступления на Олимпиаде. То есть кто показывает результаты, по которым человек может попасть в олимпийскую сборную Россию», - объяснил Баранец.

Авторитет военной службы за последние годы резко вырос. Как подчеркнул Баранец, сегодня в российской армии служить не только престижно, но и выгодно.

«Если солдат добросовестно отслужил 365 дней, то он получает у командира характеристику. И с этой характеристикой он может идти в любой вуз России, начиная с МГУ и заканчивая провинциальным колледжем. Армия дает право пройти бесплатную предэкзаменационную подготовку. Она дает право вне конкурса поступить в вуз при положительных оценках. Такой абитуриент будет иметь преимущество по конкурсу. Кроме того, если молодой человек до ухода в армию работал, у него есть трудовая книжка, уходя в армию, по закону он имеет стопроцентную гарантию, что это место останется за ним», - пояснил военный обозреватель.

Полная версия интервью с военным обозревателем доступна на сайте «Звезды».

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