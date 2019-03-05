Законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих внесен в Госдуму

Законопроект, предписывающий командирам отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих, внесен правительством России на рассмотрение в Государственную думу.

В соответствии с законопроектом, командирам будет предписано отвечать в том числе за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава, тогда как на сегодняшний день закон «О статусе военнослужащих» предусматривает, что командиры в мирное и военное время отвечают за морально-психологическое состояние подчиненного личного состава.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи.

Законопроект подготовлен в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил России.

В июле главой государства был подписан указ о создании в Минобороны России Главного военно-политического управления.