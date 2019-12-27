Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год

Установление контроля сирийских властей над землями в Заевфратье стало главным достижением российских военных в стране в уходящем году. Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий группировкой войск в Сирийской Арабской Республике Александр Чайко во время итогового селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.

По его словам, перечисленные выше действия помогли расширить подконтрольную официальному Дамаску территорию до 60%.

Чайко добавил, что благодаря наращиванию войск группировки и средств противовоздушной обороны в Сирии было сбито более 50 беспилотников боевиков и 27 реактивных снарядов.

В октябре Анкара начала военную операцию «Источник мира» на сирийско-турецкой границе, направленную против запрещенной в их стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации ИГИЛ*.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 22 октября и согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии, вызванного началом турецкой операции и решением США вывести своих военных из этих районов страны. Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.