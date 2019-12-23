Совфед одобрил закон о погашении ипотеки семьям погибших военных

Члены Совета Федерации поддержали поправки в федеральный закон, предусматривающие досрочное погашение Минобороны РФ ипотечного кредита погибшего военнослужащего. Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Согласно документу, военное ведомство может единым платежом гасить ипотеку погибшего военнослужащего, не дожидаясь вступления в наследство членов его семьи и переоформления на них договора займа.

«В соответствии с действующим законодательством, члены семьи погибшего (умершего) участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), использовавшего целевой жилищный заем для получения кредита (займа), могут принять на себя его обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу)», - сообщается на сайте Совфеда.

Также закон включает в круг лиц, имеющих право стать участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего, его родителей или усыновителей.

В середине декабря поправки в федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Государственной думы.