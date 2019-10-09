Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования

Около 70 экипажей самолетов, дислоцированных в Ленинградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тверской областях и Республике Карелия, отрабатывают свои действия при атаках условного противника на аэродромы.

Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки, в них участвуют около тысячи военнослужащих. Экипажи авиации Воздушно-космических сил уже приступили к перебазированию.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что экипажи МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 совершат попутную дозаправку топливом в воздухе. В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.

Полеты планируется выполнять в дневное и ночное время суток. В ходе мероприятий летчики будут учиться поражать наземные цели условного противника на местных полигонах.