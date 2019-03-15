Огненный удар: яркие кадры стрельбы ТОС «Солнцепек» в Ленобласти

В Ленинградской области прошли учения расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Один залп ТОС накрывает площадь в четыре квадратных километра – это как восемь футбольных полей. На шасси танка Т-72 вместо башни смонтирована пусковая установка – реактивная система залпового огня. Как рассказал «Звезде» командир полка РХБЗ Алексей Суслов, главным преимуществом «Солнцепека» является возможность поражения живой силы противника на закрытых позициях.

«Артиллерия работает фугасными, осколочными, здесь поражение площадное», - пояснил он.

Укрыться от «Солнцепёка» невозможно ни в бетонных блиндажах, ни в ДОТах. Главный поражающий фактор – даже не температура в сотни градусов и ударная волна, а резкий перепад давления. Реактивные снаряды не только выжигают, но и разрывают все вокруг.

Масса каждой термобарической ракеты для ТОС – более 200 кг. Процесс заряжания при этом занимает не больше минуты

В рамках учений военнослужащие огнеметной роты ЗВО отрабатывают слаженность действий расчетов. И заряжание, и выход на позиции – всё на время. Причем наведение на цель можно выполнить как в ручном, так и в автоматическом режиме. «Солнцепёки» работают быстро и эффективно. Командир тяжелого огнеметного взвода ТОС 1-А «Солнцепёк» Андрей Соловьев рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от работы с этой машиной.

«Я считаю ее совершенной! И очень уважительно отношусь, потому что заводчики проделали большую работу, и я постоянно узнаю все новое и новое и считаю ее машиной гениальной», - поделился он своими впечатлениями.

Расчеты грозных машин отрабатывают стрельбу как с открытых, так и с закрытых огневых позиций. Причем эти тяжелые огнеметы эффективны не только при поражении целей на значительном удалении, но и на переднем крае. Дальность стрельбы – от 400 метров до шеси километров.