«Звезда» покажет работу в Арктике одного из самых закрытых подразделений Минобороны - ССО

Тема нового выпуска «Военной приемки» - работа в Арктике одного из самых закрытых подразделений Министерства обороны - ССО, Сил специальных операций. Воины этого подразделения никогда не показывают своих лиц. Их работа если и освещается в средствах массовой информации, то без подробностей. И уж тем более за кадром остается процесс подготовки этих высококлассных военных специалистов. Однако для телеканала «Звезда» сделано исключение.

В этот раз «Военная приемка» впервые покажет редчайшие кадры сложнейшей тренировки бойцов спецподразделения в экстремальных условиях Севера. Вместе с военнослужащими журналисты программы переживут многокилометровый марш-бросок по сибирской тайге, где они будут пробиваться сквозь чащи и буреломы, причем не только днем, но и ночью. Кроме этого, зрители увидят, как проходят испытания новейшего вооружения и амуниции, которые предназначены для ведения боя в условиях, когда столбик термометра показывает сорок градусов мороза.