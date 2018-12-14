Страны ОДКБ смогут противостоять внешней агрессии - Минобороны РФ

Учения стран ОДКБ показывают, что коллективные силы способны противостоять внешней агрессии, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для иностранных атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства в этом году.

«Результаты наших учений показывают, что созданные Коллективные силы ОДКБ способны эффективно противостоять внешней агрессии и обеспечить военную безопасность стран-союзниц», - подчеркнул Фомин.

По словам Фомина, основные усилия направлены анна совершенствование коллективных войск ОДКБ, приведение их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств – членов организации.

В ходе брифинга Фомин также отметил, экспертная рабочая группа Совета министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества готовит предложения по обеспечению оперативного обмена информацией о ситуации в регионе.

Фомин напомнил, что в этом году на территории России проведено совместное военное антитеррористическое учение вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия-2018», в котором впервые принимали участие воинские контингенты вооруженных сил новых государств – членов ШОС Республики Индии и Исламской Республики Пакистан.