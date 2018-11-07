В Сирию вернулось более полутора миллиона беженцев - Минобороны

В места постоянного проживания в Сирии вернулось 1,507 миллиона сирийских граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По словам Мизинцева, за прошедшую неделю домой возвратилось 7028 сирийских граждан, в том числе 5241 человек - с территорий иностранных государств и 1787 человек - из различных районов внутри страны.

Мизинцев подчеркнул, что за последнее время заметно увеличился приток беженцев в страну, прежде всего на иорданском направлении, с началом полноценного функционирования пункта пропуска «Насиб».

Он также отметил, что для поддержания условий, благоприятствующих возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места, осуществляется активная гуманитарная деятельность.

Так, за прошедшую неделю в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 149 жилых домов, восемь промышленных предприятий и ряд социальных объектов, еще в 312 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению.