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Военнослужащие ЮВО пришли на помощь пострадавшим от наводнения жителям Краснодарского края

Ян Брацкий
10:26 27.10.2018
В Туапсинском и Апшеронском районах, а так же в Сочи произошли подтопления в результате постоянных дожей. Введен режим ЧС, население эвакуировано, оценивается размер нанесенного непогодой ущерба.
Фото: МЧС РФ

Военнослужащие Южного военного округа пришли на помощь жителям Хадыженска в Краснодарском крае. Город с населением в 22 тысячи человек серьезно пострадал в результате непрекращающихся дожей. На Кубани введен режим ЧС. Потоки воды сносят мосты, затапливают дома и разрушают дороги.

Подразделения военных, совместно с сотрудниками МЧС, приступили к ликвидации последствий разгула стихии, рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в Апшеронском и Туапсинском районах привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае», - сообщил Астафьев общаясь с журналистами.

Военнослужащие оказывают содействие спасателям не только на земле, но и в воздухе. Ранее для мониторинга паводковой зоны были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Тахион» Южного военного округа. В любую минуту к поисково-спасательной операции и работам по разбору завалов готовы подключиться более 300 солдат и около 40 единиц техники, в том числе армейские вертолеты.

Всего на территории Южного федерального округа и СКФО, а также военных базах в Абхазии. Армении и Южной Осетии дислоцируется более семи тысяч военнослужащих и свыше 1,3 тысяч единиц инженерной, пожарной техники, а также катеров и беспилотников, в любую минуту готовых к совместной с МЧС работе.

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