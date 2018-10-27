Военнослужащие ЮВО пришли на помощь пострадавшим от наводнения жителям Краснодарского края

Военнослужащие Южного военного округа пришли на помощь жителям Хадыженска в Краснодарском крае. Город с населением в 22 тысячи человек серьезно пострадал в результате непрекращающихся дожей. На Кубани введен режим ЧС. Потоки воды сносят мосты, затапливают дома и разрушают дороги.

Подразделения военных, совместно с сотрудниками МЧС, приступили к ликвидации последствий разгула стихии, рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в Апшеронском и Туапсинском районах привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае», - сообщил Астафьев общаясь с журналистами.

Военнослужащие оказывают содействие спасателям не только на земле, но и в воздухе. Ранее для мониторинга паводковой зоны были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Тахион» Южного военного округа. В любую минуту к поисково-спасательной операции и работам по разбору завалов готовы подключиться более 300 солдат и около 40 единиц техники, в том числе армейские вертолеты.

Всего на территории Южного федерального округа и СКФО, а также военных базах в Абхазии. Армении и Южной Осетии дислоцируется более семи тысяч военнослужащих и свыше 1,3 тысяч единиц инженерной, пожарной техники, а также катеров и беспилотников, в любую минуту готовых к совместной с МЧС работе.