Российские военные раздали две тонны гумпомощи в сирийском Хатле

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1949 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3044,92 тонны.

В районе Ансари Мушахад города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба. Проведена благотворительная акция в населенном пункте Джисрин. Учащимся школы выдано 500 детских рюкзаков с школьными принадлежностями.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйсет-Искандер (трижды), Нахшеььа, Джубб-эз-Зазур провинции Латакия, населенного пункта Аль-Салюмия провинции Хама.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб. Российский центр по примирению очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.