Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные раздали две тонны гумпомощи в сирийском Хатле

Вадим Синицын
22:00 02.10.2018
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1949 гуманитарных акций.
Российские военные раздали две тонны гумпомощи в сирийском Хатле
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1949 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3044,92 тонны.

В районе Ансари Мушахад города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба. Проведена благотворительная акция в населенном пункте Джисрин. Учащимся школы выдано 500 детских рюкзаков с школьными принадлежностями.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйсет-Искандер (трижды), Нахшеььа, Джубб-эз-Зазур провинции Латакия, населенного пункта Аль-Салюмия провинции Хама.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб. Российский центр по примирению очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2018, 20:26
Шойгу доложил в Совбезе РФ о поставке С-300 в Сирию
Дата02.10.2018, 18:13
Выручить по-братски: самые эффектные кадры российско-сербских летных учений «БАРС-2018»
Дата02.10.2018, 12:29
Отец Нурмагомедова рассказал, почему ему отказали в визе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.10.2018, 12:56
Новый российский авианосец может получить расширенную палубу
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:00 Армия
Российские военные раздали две тонны гумпомощи в сирийском Хатле
21:51 В стране и мире
Сирия закупит российские вагоны для создания сквозной железной дороги
20:26 В стране и мире
Шойгу доложил в Совбезе РФ о поставке С-300 в Сирию
16:42 Армия
В Ингушетию вернулись из Сирии 300 военных полицейских
06:16 Армия
Видео
Минобороны сообщило о готовности к открытию погранперехода на границе Сирии и Израиля
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:15 В стране и мире
Видео
Путин принес соболезнования родным и близким Романа Карцева
22:05 Спорт
ЦСКА забил «Реалу» на второй минуте матча Лиги чемпионов
21:50 В стране и мире
Видео
Космонавт провел экскурсию по Земле с борта МКС: видео
21:03 В стране и мире
ОБСЕ обнаружила украинские «Буки» в Донбассе
19:36 В стране и мире
В МИД РФ оценили заявление США об уничтожении российских ракет
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бывший спецназовец в Казани жестоко избил инвалида на глазах своего сына
Видео
Джереми Кларксон прокатился по Грузии на Bentley с головой Сталина на капоте
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.