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Инженерные войска ВС САР разминировали 38 бомб

Анастасия Евдокимова
16:56 18.07.2018
За сутки в Сирии в свои дома вернулось 335 мирных жителей.
Инженерные войска ВС САР разминировали 38 бомб
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua / Globallookpress

За сутки в свои дома вернулось 335 мирных жителей, из них 92 женщины, 137 детей, в том числе в город Деръа с территории Иордании через пограничный контрольный пропускной пункт «Насиб» - 42 человека, в населенный пункт Фалита провинции Риф-Дамаск с территории Ливана через пограничный контрольный пропускной пункт «Земрани» - 293 беженца. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что в провинцию Деръа из юго-западной зоны деэскалации через пункт пропуска «Кафер-Шамс» к своим родственникам вернулось 178 мирных жителей, в том числе 56 женщин и 73 ребенка.

Всего с 27 июня из юго-западной зоны вышло 44 779 человек, из них 826 размещены в лагерях беженцев «Джебаб» (321 человек) и «Рсас» (505 человек).

В промышленно развитые районы за счет внутренней миграции прибыло 856 вынужденных переселенцев, из них 245 женщин и 373 ребенка.

Около трех тысяч сирийцев заявило о желании в ближайшие несколько дней вернуться в населенные пункты района Западный Каламун из лагеря беженцев «Эрсаль», расположенного в Ливане.

Через МИД России посольства стран (36 государств), на территориях которых находятся сирийские беженцы, получили указания об уточнении количества мигрантов, в том числе желающих вернуться на родину, а также о порядке их возвращения.

Всего на территорию Сирии (с января 2018 года) вернулся 101 641 человек, из них 37 521 женщина и 48 282 ребенка. Для приема и размещения беженцев в городах республики подготовлено 336 500 мест.

За прошедшие сутки завершен ремонт двух школ в Хшаме и одной школы в Эт-Табии провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, в данных населенных пунктах отремонтированы и заселены два дома (на 12 и шесть человек соответственно).

Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Телль-Биса - Эр-Растан в провинции Хомс протяженностью десять километров. В указанных населенных пунктах на 40% выполнены работы по очистке завалов и на 92% по восстановлению дорожного освещения. В Эль-Кабасе провинции Риф-Дамаск восстановлена подача воды и электричества. Отремонтировано три километра дорог и 2,8 километра линий электропередачи. Начата установка опор магистральной линии электропередачи вдоль участка дороги Хомс - Хама. Установлено три опоры.

Всего на территории САР восстановлено 88 медицинских и 213 образовательных учреждений; отремонтировано 244 километра автомобильных дорог, 176 километров линий электропередачи и 73 электроподстанции. За прошедшие сутки проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, жилого фонда и наличия запасов строительных материалов и материальных средств в девяти городах.

В течение суток проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Дриха провинции Алеппо и Тафас провинции Деръа. Роздано 1 156 продовольственных пакетов общим весом 4,7 тонны. Из Армении в Сирию доставлено 94 тонны гуманитарного груза, из которых 30,8 тонны переданы Армянской апостольской церкви в Алеппо. Вчера проведена гуманитарная акция по выдаче поступившей помощи в армянском квартале города.

В районе Эль-Ансари города Алеппо представителями Фонда имени А. Кадырова проведена благотворительная акция по выдаче одной тонны хлеба жителям. Всего Центром по примирению враждующих сторон проведено 1 869 акций, в ходе которых доставлено и роздано 2 802,26 тонны гуманитарного груза.

Силами инженерных войск Вооруженных сил САР выполнялись задачи по разминированию местности и объектов  в Телль-Тахуне, Телль-Бисе, Кафер-Лахе провинции Хомс. Обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов, в том числе девять самодельных взрывных устройств.

Всего в провинции Хомс обнаружено и уничтожено 5 642 взрывоопасных предмета.

Для приема, распределения и размещения беженце в административных центрах провинций созданы комитеты по национальному примирению, в задачу которых входит оценка состояния объектов инфраструктуры, определение потребностей в материальных средствах и технике для ее восстановления, координация решения организационных и социальных вопросов вынужденных переселенцев.

В каждой провинции в частных транспортных компаниях создан наряд автобусов, предназначенных для перевозки беженцев. Формирование колонн осуществляется по заявкам комитетов по национальному примирению.

Координацию всех мероприятий по контролю возвращения беженцев, подготовке мест для их размещения, восстановлению инфраструктуры, проведению гуманитарных акций осуществляет Центр приема, размещения и распределения беженцев в тесном взаимодействии с министерствами муниципального управления и экологии, здравоохранения, энергетики САР, а также комитетами по национальному примирению провинций.

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