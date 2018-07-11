Грандиозные учения ВДВ и военно-транспортной авиации проходят в двух областях страны

В Ивановской и Ульяновской областях стартовал второй этап грандиозных совместных учений сил ВДВ и военно-транспортной авиации.

С высоты в несколько сотен метров будут выброшены многотонные боевые машины, которые после приземления приступят к выполнению учебно-боевых задач.

Залог успешного десантирования закладывается еще на земле: операция по погрузке техники - это тоже часть большой тренировки. Всего в маневрах задействовано свыше двух с половиной тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт управления противника, форсировать водную преграду, а также захватить и удержать выгодный рубеж для поддержки наступления основных сил.