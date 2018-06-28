Все знать и уметь: зачем нужен медицинский отряд специального назначения

Медицинский отряд специального назначения - формирование, предназначенное для выполнения множества задач. Притом в любых условиях мирного и военного времени: в зонах ведения боевых действий, при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф. Такая специфика диктует свои особенности и ритм работы, которые даже для опытных военных медиков часто бывают непривычными.

В полной боевой

Как известно, медицинский спецназ работает по большей части в полевых условиях. А это значит, что его бойцы в буквальном смысле должны находиться в постоянной готовности выдвинуться в любую точку зоны ответственности, где требуется квалифицированная медицинская помощь. И не только на Дальнем Востоке. На практике получается так, что в отрыве от места постоянной дислокации медицинский спецназ работает от четырех до пяти месяцев в году. Причем это могут быть как плановые командировки, связанные с повышенным уровнем заболеваемости, для оказания практической и методической помощи в какой-то конкретной воинской части, так и внезапные выезды при чрезвычайных ситуациях.

«Основная задача отряда, где служат наши герои - капитан медицинской службы Алексей Сенчалов и старшая медсестра старший сержант Оксана Ланг, - оказание медицинской помощи больным и пострадавшим в горячих точках, в зонах боевых действий. Учатся этому на тактико-специальных занятиях и учениях, максимально приближенных к боевой обстановке».

В ходе таких учений первоочередная задача - в кратчайшие сроки развернуть мобильный госпиталь на базе подвижных комплексов врачебной помощи ПКВП-01, объясняет капитан Сенчалов. - На вооружение медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа комплекс пневмокаркасных модулей с новейшим оборудованием поступил еще в декабре 2014 года. Фактически именно мы первыми в наших вооруженных силах обкатывали это оборудование.

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