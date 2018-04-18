МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины

Во время летно-тактических учений экипажи истребителей-перехватчиков и бомбардировщиков отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали совместные действия по поражению воздушных целей условного противника в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ.

В воздух поднимались четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Более 20 летчиков-истребителей тренировались обнаруживать «противников», захватывать цели и поражать их как днем, так и ночью.

«Мы отрабатывали практические пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Метеорологические условия были жестковатые, но экипажи успешно справились с поставленными задачами», - рассказал командир авиационного отряда майор Дмитрий Королев.

В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Запуски мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России, что позволило отработать мероприятия по их защите над акваторией Баренцева моря с высоты более шести тысяч метров с самолетов Су-24, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения.

Кроме того, летчики выполнили взлет по команде «воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и пуск ракет по целям.

При выполнении летно-тактических заданий экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.

По информации пресс-службы СФ, в учениях был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Выполнение подобных задач позволило экипажам МиГ-31 отработать слетанность летчиков и повысить эффективность по перехвату и уничтожению воздушных целей условного противника.