Отдельные части Балтфлота и РВСН досрочно проголосовали на выборах президента России

Доставка членов территориальных избирательных комиссий и независимых наблюдателей к местам проведения голосования осуществлялась с помощью вертолетов армейской авиации ЗВО.

Досрочное голосование проводилось с целью реализации конституционного права избирателей – военнослужащих и гражданского персонала, которые выполняют задачи в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и островах Финского залива и не имеют возможности прибыть в день выборов на избирательные участки.

Военнослужащие Оренбургской области проходящие службу в Ясненском соединении РВСН досрочно проголосовали на выборах президента РФ.

Досрочное голосование прошло на территории ЗАТО поселок Комаровский Оренбургской области в Комаровской среднеобразовательной школе, всего в досрочном голосовании приняли участие 320 военнослужащих.

Голосование военнослужащих РВСН проводилось досрочно, так как в день выборов президента РФ военнослужащие Оренбургского соединения будут нести боевое дежурство.