Родным и близким погибших в катастрофе Ан-26 будет оказана господдержка - Бондарев

Родным и близким погибших в катастрофе Ан-26 в Сирии будет оказана господдержка, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это огромная трагедия. Говорить об этом всегда тяжело. Я уверен, что тем, кто потерял родных в сегодняшней авиакатастрофе, будет оказана должная государственная поддержка», - сказал Бондарев.

Бондарев подчеркнул, что для предотвращения инцидентов, подобных крушению в Сирии Ан-26, будут приняты все возможные меры.

«Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего», - сказал Бондарев.

Катастрофа Ан-26 произошла в 15:00 по московскому времени при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.