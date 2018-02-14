Московские школьники вступили в ряды «Юнармии»
По доброй традиции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся прием в «Юнармию».
В Петровском зале академии школьники Западного административного округа города Москвы вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В торжественной обстановке перед строем академии ребята дали юнармейскую клятву. Флаг новому отряду вручил заместитель начальника академии генерал-майор Михаил Смыслов.
С напутственным словом к юнармейцам обратился Герой России генерал-лейтенант Андрей Гущин.
В церемонии приняли участие директор школы № 1329 Вероника Бурмакина, а также родители школьников.
Участникам мероприятия показана учебно-материальная база академии.
Начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий поздравил школьников с вступлением в ряды юнармейцев.