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Московские школьники вступили в ряды «Юнармии»

Наталия Майорова
19:08 14.02.2018
В торжественной обстановке перед строем академии ребята дали юнармейскую клятву.
Московские школьники вступили в ряды «Юнармии»
Фото: yunarmy.ru

По доброй традиции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся прием в «Юнармию».

В Петровском зале академии школьники Западного административного округа города Москвы вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского  военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В торжественной обстановке перед строем академии ребята дали юнармейскую клятву. Флаг новому отряду вручил заместитель начальника академии генерал-майор Михаил Смыслов.

С напутственным словом к юнармейцам обратился Герой России генерал-лейтенант Андрей Гущин. 

В церемонии приняли участие директор школы № 1329 Вероника Бурмакина, а также родители школьников. 

Участникам мероприятия показана учебно-материальная база академии.

Начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий поздравил школьников с вступлением в ряды юнармейцев.

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