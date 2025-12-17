МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем РВСН

Ракетные войска отмечают свой профессиональный праздник.
Константин Денисов 17-12-2025 00:00
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем РВСН. Ракетные войска отмечают свой профессиональный праздник 17 декабря.

«Семнадцатого декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Являясь основой ядерного щита России, Ракетные войска стратегического назначения служат надежным гарантом безопасности страны и ее суверенитета», - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства отметил высокий профессионализм и отличную выучку военнослужащих РВСН. По его словам, успешно со своей задачей справляются и профильные конструкторские бюро, которые создают новейшие виды техники.

Не оставил Белоусов без внимания и ветеранов РВСН. Их опыт бесценен для молодого поколения. Кроме того, они помогают воспитывать настоящих защитников России.

В свою очередь, командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что войска доказали свою эффективность на фоне новых вызовов.

