«Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя

В результате огневого воздействия опорный пункт был полностью уничтожен, что позволило штурмовым группам продолжить дальнейшее продвижение в населенном пункте.
16-12-2025 18:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» нанес мощный удар по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Объекты противника, включая опорный пункт и пункты управления беспилотниками, были уничтожены термобарическими боеприпасами, что создало условия для продвижения российских штурмовых подразделений, сообщило Минобороны России.

Обнаружение цели стало результатом работы воздушной разведки операторов беспилотных систем группировки войск «Восток». После дополнительного уточнения координат укрепленного района обороны ВСУ на западном берегу реки Гайчур данные были оперативно переданы экипажу ТОС-2. Заняв огневую позицию, огнеметчики выполнили залп по указанным целям, в число которых вошли не только оборонительные сооружения, но и скопление живой силы противника.

В результате опорный пункт был полностью уничтожен, что подтвердило эффективность применения ТОС-2 «Тосочка». Успешное выполнение задачи позволило штурмовым группам, действующим в данном районе, продолжить наступление.

Ранее сообщалось, что экипаж «Тосочки» группировки войск «Восток» также уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тосочка #тос-2 #Гуляйполе #группировка восток
