Крылья для Мьянмы: как российские Су-30 укрепят боевые возможности «сильного изумруда»

Партия из шести многоцелевых истребителей Су-30 будет поставлена мьянманской стороне в рамках договоренностей, достигнутых в ходе завершившегося накануне визита в эту страну министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. По словам заместителя главы российского военного ведомства генерал-лейтенанта Александра Фомина, сообщившего эту информацию, нынешняя поездка в Мьянму представительной делегации Минобороны России придала дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с этой страной. Республика уже активно приобретает российское вооружение и военную технику, причем в списке поставок – внушительный ассортимент изделий боевого предназначения. Планы на перспективу – не менее масштабные.

Обновление – с неба и до земли

Само слово «Мьянма» на местном наречии означает «быстрый», «сильный» и перекликается со словом «мья», имеющим значение «изумруд». «Сильный изумруд» заявляет сегодня о желании укрепить свою боевую мощь новейшей боевой техникой, прежде всего уникальными истребителями Су-30. В России эта машина считается основой боевой авиации в своем классе, причем эти истребители в последние годы подтвердили лучшие боевые качества самолета именно мирового уровня. В российском военном ведомстве убеждены: Су-30 станут основой истребительной авиации ВВС Мьянмы, послужат гарантом защиты территориальной целостности и отражения террористических угроз. Таково мнение заместителя министра обороны РФ Александра Фомина. При этом, как особо подчеркивают в ведомстве, любые вопросы, которые будут возникать при реализации контракта на поставку этой техники, российская сторона готова решать оперативно – на договорной и дружеской основе.

Нынешний визит генерала армии Сергея Шойгу в Республику Союз Мьянма стал для главы российского оборонного ведомства вторым за время его пребывания на посту министра. Сюда Сергей Шойгу приезжал в период своих первых зарубежных поездок в марте 2013 года. Тогда по итогам переговоров он пообещал военно-политическому руководству страны активизировать сотрудничество в оборонной сфере. И это обещание наш министр сдержал. Сегодня две страны реализуют масштабные планы в военно-технической области, а армия Мьянмы активно оснащается российскими системами вооружения. Дело в том, что наше оружие и наша техника зарекомендовали себя на службе в этом регионе безупречно. Речь идет, к примеру, о вертолетах Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребителях МиГ-29, учебно-боевых самолетах Як-130, зенитных ракетных комплексах «Печора-2», стоящих в строю вооруженных сил Мьянмы. Интересно, что обращаться с этим вооружением мьянманские военнослужащие учатся тоже в России – в наших военных вузах, куда сейчас направлены в качестве курсантов более 600 военных из этой страны.

Предстоящие поставки Су-30, как считают в Минобороны России, станут еще одним элементом укрепления обороноспособности Мьянмы, а также важным свидетельством результативности совместной работы военных ведомств двух стран. Самолет, который должен прийти в эту страну, уже признан уникальным: по многим характеристикам ему нет равных в мире. И недавняя успешная операция российских ВКС в Сирии это еще раз подтвердила. Машина может нести на 12 точках подвески целый набор ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность», способна доставлять к точкам сброса внушительную бомбовую нагрузку, вести огонь из 30-миллиметровой автоматической пушечной установки. Для армии Мьянмы такое приобретение станет прекрасным дополнением к ее боевому арсеналу.

Су-30 & F-16

Мьянма – далеко не крошечное государство, каким его могут себе представить те, кто несведущ в географии. Население страны превышает полсотни миллионов человек, да и территория достаточно внушительная. Плюс протяженная береговая линия. Все это накладывает на власти страны обязательство думать о защите интересов государства. Особенно в таком непростом регионе, как Юго-Восточная Азия. Кстати, стоит сразу же подчеркнуть, что основной целью военной политики страны провозглашена оборона. В то же время, декларируя исключительно оборонительную концепцию, мьянманские власти заинтересованы, чтобы их «бронепоезд», стоящий на «запасных путях», всегда был исправен и отвечал современным требованиям. Так, ВВС страны, которые могут пополниться самолетами Су-30, уже имеют в своем составе машины класса МиГ-29 – одни из лучших многоцелевых истребителей четвертого поколения. Технические характеристики этого летательного аппарата и сегодня, спустя 37 лет после завершения основных проектно-конструкторских работ, вполне отвечают современным требованиям, предъявляемым к боевым машинам данного класса.

Что же касается Су-30, то это совершенно новое слово в развитии боевой авиации. Одна из ключевых новаций в том, что за счет применения бортовой РЛС на базе активной фазированной антенной решетки самолет, по сути, становится машиной дальнего радиолокационного наблюдения и принимает на себя функции воздушного командного центра. Этот истребитель может не просто вскрывать цели на большой дальности, он еще и «подсвечивает» объекты для пуска ракет дальнего радиуса действия другими самолетами. Известно, что в постановочных учебных боях Су-30 показал свое превосходство над F-16 и F-15 ВВС США, а также над британским Eurofighter Typhoon. Мало кто знает, что знаменитую «кобру Пугачева» – фигуру высшего пилотажа, которую до сих пор не могут повторить штатовские истребители, – эта машина выполняет в автоматическом режиме. Кстати, такой воздушный прием – не простая бравада. Как говорят сами летчики, в ряде случаев он позволяет увернуться от радаров средств ПВО противника. Лучшим подтверждением высоких качеств российской машины стал тот факт, что она на сегодня закуплена целым рядом стран, и это не только традиционные для нас партнеры, такие как Индия, Венесуэла, Алжир, но и, например, Китай. Несомненно, выиграет с приобретением Су-30 и армия Мьянмы.

На востребованность Су-30 у иностранных заказчиков обращает внимание военный эксперт полковник запаса Михаил Ходаренок. По его мнению, Мьянме будет, скорее всего, представлена одна из модификаций истребителя – Су-30СМ, которая хорошо зарекомендовала себя и у нас в стране, и у зарубежных партнеров. Машины этой модификации оснащены двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги, что дает истребителю просто феноменальные возможности в плане маневренности. Выбор Мьянмы в отношении именно этого самолета эксперты считают полностью оправданным.

Фактор геополитической стабильности

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко обращает внимание и на тот факт, что для России сегодняшний диалог с Мьянмой уместен с точки зрения перспектив развития военно-технического сотрудничества. «В настоящее время ВВП Мьянмы быстро растет (в среднем на 7,7% в год), – говорит Игорь Коротченко. – Этому способствуют дипломатические, экономические и политические реформы, а также принятые США и ЕС несколько лет назад решения по ослаблению санкций. В то же время запрет со стороны тех же ЕС и США на военный экспорт в Мьянму остается в силе. Тем не менее в абсолютном выражении бюджет Министерства обороны этой страны продолжит расти: предположительно, в 2019 году военные расходы страны возрастут до 2,8 миллиарда долларов». Правда, как отмечает эксперт, при продвижении своего оружия в страны региона Россия сталкивается с определенным фактором конкуренции. Так, по словам Игоря Коротченко, если на текущий момент на рынке вооружений Мьянмы доминирующее положение занимают две страны – Китай и Россия, то во второй дивизион крупных поставщиков входят Украина, Индия и Сербия, а в третью группу – Южная Корея, Пакистан, Польша и Сингапур.

Важно подчеркнуть, что, укрепляя свои вооруженные силы, Мьянма рассчитывает всерьез повлиять на решение вполне конкретных проблем, которые в ряде случаев не могут быть решены иначе, чем демонстрацией мощной силовой составляющей. Речь в данном случае идет и о ситуации в штате Ракхайн, где с 1950-х годов окопались исламистские экстремистские организации и партии («Хизб е-Ислами» и прочие), поощряющие экстремизм в регионе, где традиционно сильны сепаратистские настроения. «Недавняя операция силовых структур сопровождалась нападением на военных со стороны исламистских боевиков, скрывающихся в районе компактного расселения рохинджа, – напоминает старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Галина Хизриева. – Военные понесли там большие потери в живой силе и технике, что спровоцировало их на более жесткие ответные меры».

Интересно, что тогдашнее ужесточение методов проведения операции стало поводом для обращения в ООН мусульманских организаций Мьянмы, близких к США, Саудовской Аравии и Великобритании. И в этой связи, как полагают аналитики, неожиданный международный ажиотаж вокруг рохинджа может свидетельствовать о ряде назревающих изменений в раскладе геополитических сил в Юго-Восточной Азии в целом и за пределами региона. «Цель этой игры – внести напряженность в отношения стран АСЕАН и БРИКС, противопоставить друг другу религиозные общины и ослабить внутреннюю стабильность Китая и России, – считает Галина Хизриева. – Именно они являются основными игроками, противостоящими Западу на этом пространстве. Представляется, что раскачивание темы народа рохинджа рассчитано на затяжное геополитическое противостояние Запада и Востока при выстраивании нового "столкновения цивилизаций" – исламской и буддистской. В этом регионе религии навязывается роль средства в геополитической борьбе. Но именно это, как ни парадоксально, открывает новые возможности расширения базы сотрудничества стран БРИКС перед лицом новой угрозы региональной дестабилизации. Ведь только они сами по-настоящему заинтересованы в бескровном разрешении застарелых межнациональных и межрелигиозных проблем».