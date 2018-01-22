«Служу России»: Путин изменил форму ответа солдат на благодарность

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в устав Вооруженных сил, который регламентирует форму ответа военнослужащих на поздравления или благодарность командира. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правовой информации.

Теперь военнослужащие согласно уставу должны отвечать на благодарность или поздравления фразой «Служу России» вместо «Служу российской федерации».

Воинский устав - нормативно-правовой акт, регламентирующий функционирование вооруженных сил. Введен в действие Указом Президента России от 14 декабря 1993 года.