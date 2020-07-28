Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии зенитных ракетных систем С-400 Турции, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», - заявил Чемезов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о результатах деятельности госкорпорации во вторник.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.