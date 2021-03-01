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Стоявшие насмерть: в Петербурге почтили память десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
12:29 01.03.2021
1 марта - день памяти подвига бойцов 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивзии ВДВ. В 2000-м году воины-десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина встали на пути у превосходящего по численности отряда боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге чтят память псковских десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в неравном бою с боевиками. В Парке Боевого Братства у памятника воинам 6 роты пройдет акция с возложением цветов. Сам монумент установили здесь пять лет назад, и с тех пор неизменно 1 марта к нему приходят люди. Среди них ветераны боевых действий, юнармейцы, кадеты и, конечно, близкие и родственники погибших.

Из 84 солдат и офицеров, героически сражавшихся на высоте 776, 15 военнослужащих были призваны из Петербурга и Ленинградской области. Основные же памятные мероприятия в эти дни проходят во Пскове. Накануне, в храме Святого Александра Невского прошла заупокойная панихида, куда некоторые родственники героев-десантников пришли с их фотографиями и в память о них зажгли свечи. Траурные мероприятия продолжились у мемориала на месте захоронения павших воинов. После минуты молчания торжественным маршем прошла рота почетного караула.

К 21-й годовщине трагической гибели 6 роты в расположении 104 гвардейского парашютно-десантного полка прославленной 76-й псковской дивизии ВДВ открыли необычный музей – это воссозданное расположение шестой роты, откуда в 2000-м году подразделение убыло в свою последнюю командировку на Северный Кавказ. Здесь все на своих местах, как и 21 год назад. Подлинные стенгазеты, боевые листки, коллективные фотографии, именные места бойцов, где на каждой безупречно заправленной кровати лежат красные гвоздики и голубой берет.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воссоздали даже комнату для хранения военной формы образца того времени. Каждый комплект тоже именной. Командование 76-й Псковской дивизии ВДВ отмечает, что этот музей будет доступен для проведения экскурсий, например, для школьников и студентов, а также родственники погибших бойцов 6 роты могут всегда его посетить. Траурные мероприятия пройдут и во Пскове. К знаменитому монументу «Купол» возложат венки и цветы, литургия пройдет в Храме Георгия Победоносца.

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