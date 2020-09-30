Российские военные в Сирии раздали 1760 продовольственных наборов населению

В Сирийской Арабской Республике военные Минобороны РФ продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Мреджеб-эш-Шимали, провинциях Идлиб, Дума, Дамаск, Умм-Сафа, Ракка и Даббана, провинции Хасеке, в ходе которых мирному населению было выдано 1760 продовольственных наборов общим весом 11 тонн.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 567 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 356 тонн.

«В реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании российская армия продолжает патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж, провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак», - сказал заместитель руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.