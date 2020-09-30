Глава РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно тексту указа, с 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Президент России поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, правительству РФ, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям. Также глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.