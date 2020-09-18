Главное - тактика: в Белоруссии прошел первый этап учений «Славянское братство»

В Белоруссии прошел первый этап международных учений «Славянское братство». Российские десантники из Псковской дивизии и белорусские подразделения сил специальных операций совместно отрабатывают тактику действий по разгрому незаконных бандформирований.

Используют десантники самую разную технику и оружие, в том числе и новейшие бронемашины «Ракушка» , БМД-4, а также автоматы Ак-12.

Бронемашины «Рысь» на полном ходу подъезжают к захваченному зданию. После внезапного броска, спецназ по периметру занимает позиции, не оставляя боевикам возможностей для прорыва, после чего за работу принимается штурмовая группа.

Главный критерий успеха любой операции по освобождению мирных людей - жизни заложников - ни один из них не должен пострадать во время ликвидации боевиков.

Параллельно спецгруппа приступает к эвакуации. Один из товарищей ранен. Ему на месте оказывают медпомощь. И под прикрытием огня десантно-штурмовой отряд уходит в безопасную зону.

«Все решает мастерство - независимо от того какое у тебя вооружение, главное слаженный экипаж и расчет, то можно и с рогаткой воевать», - сказал заместитель командира батальона Сергей Гусев.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Олега Мурашева.