Военнослужащие преодолели водную преграду на учениях РФ и Белоруссии «Славянское братство»
Маневры посвящены отработке контртерростических операций и не направлены против третьих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». Россию представляют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.
Сегодня на полигоне под Брестом военнослужащие отрабатывали преодоление водной преграды.
Всего было задействовано более 800 военнослужащих, почти две сотни единиц техники, в том числе, современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры «Ракушка».
Напомним, первый этап учений «Славянское братство - 2020» стартовал 14 сентября.