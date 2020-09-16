Армия Военнослужащие преодолели водную преграду на учениях РФ и Белоруссии «Славянское братство» Андрей Аркадьев Маневры посвящены отработке контртерростических операций и не направлены против третьих стран. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В эти дни в Белоруссии проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». Россию представляют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Сегодня на полигоне под Брестом военнослужащие отрабатывали преодоление водной преграды. Всего было задействовано более 800 военнослужащих, почти две сотни единиц техники, в том числе, современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры «Ракушка». Напомним, первый этап учений «Славянское братство - 2020» стартовал 14 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует