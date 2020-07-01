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Истребители Су-27 морской авиации ЧФ поднимались в воздух для перехвата самолета ВВС США

Тамара Астапенкова
15:49 01.07.2020
Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.
Истребители Су-27 морской авиации ЧФ поднимались в воздух для перехвата самолета ВВС США
© Фото: ТРК "Звезда"

Истребители СУ-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«1 июля 2020 г. дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», - говорится в сообщении.

На значительном удалении от государственной границы России приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля.

«Для перехвата цели в воздух были подняты многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная цель была идентифицирована, как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы Российской Федерации.

Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было. Отмечается, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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