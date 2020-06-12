В Приморье на ракетном крейсере «Варяг» торжественно подняли флаги в честь Дня России

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и губернатор Приморского края Олег Кожемяко приняли участие в торжественной церемонии подъема Государственного и Военно-Морского флагов, флагов расцвечивания на флагмане флота ракетном крейсере «Варяг».

Командующий флотом и глава региона поздравили тихоокеанцев с государственным праздником и пожелали им успехов в ратном труде. После окончания церемонии Кожемяко в сопровождении командира корабля гвардии капитана 1 ранга Алексея Ульяненко осмотрел крейсер.

Ранее церемония подъема флагов прошла на кораблях соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России и на атомных подводных крейсерах Тихоокеанского флота на Камчатке. Также морские пехотинцы ТОФ подняли флаг страны на флагштоке в центре Петропавловска-Камчатского.

День России является праздничным нерабочим днем, отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.