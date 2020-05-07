Звуки оркестра под окнами: в городах России ветеранов поздравляют с Днем Победы

В городах России для ветеранов прямо во дворах их домов устраивают индивидуальные парады и концерты.

В Москве артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск приехали к Павлу Калинину - другу легендарного основателя ВДВ Василия Маргелова. Калинин прошел всю войну - от Москвы до Праги, а потом отдал армии еще более 40 лет, дослужившись до генерала.

Музыка звучит под балконами ветеранов и в Самаре. Там оркестр и коллективы местного Дома офицеров исполняют песни времен Великой Отечественной.