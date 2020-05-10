Загрузка боекомплектов в танки и стрельбы: как курсанты окружного центра ВВО сдавали выпускные экзамены

В окружном учебном центре Восточного военного округа завершаются выпускные экзамены. Более 4 тысяч курсантов в Забайкалье и Хабаровском крае вышли на полигон и выполнили контрольные стрельбы штатным снарядом из танков Т-72БЗ.

Так, чтобы получить отличную оценку, танкистам необходимо было загрузить боекомплект в танк. Сделать это нужно за одну минут 15 секунд.

Затем начался новый норматив - сами стрельбы. Рубеж открытия огня - красные столбы. Как только корпус машины его пересек, значит, через 10 секунд должен прозвучать первый выстрел. Огонь велся в движении, как при наступлении. Экзамен имитировал реалии общевойскового боя: танк противника на удалении около 2000 метров, по мере приближения появляются вертолет и безоткатное орудие.

В такой важный для танкистов день их поддерживали музыканты, ведь сдача экзаменов совпала с годовщиной Великой Победы.