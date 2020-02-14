«Ярсы» сменили полевые позиции на Урале: кадры маневров

В Свердловской области в 42-й ракетной Тагильской дивизии прошли учения ракетчиков по смене полевой позиций ракетного дивизиона, состоящего из стратегических ракетных комплексов «Ярс».

В ходе учений три разных группы ракетчиков по единой команде подготовили ракетные комплексы к маршу. Затем все три группы объединились в дивизион и дальше поехали уже объединенной колонной, но по пути встретили сопротивление.

Диверсионную группу врага вовремя обнаружил беспилотник, входящий в состав разведывательной машины «Тайфун», который также был в сопровождении колонны. Его военные заранее отправили на разведку.

«На беспилотном летательном аппарате расположены камеры. Оператор, который управляет им, видит перед собой картинку, он может ее как приблизить, так и удалить, что позволят ему обнаруживать врага на расстоянии от трех до пяти километров», - объяснил заместитель командира группы охранной разведки Дмитрий Жорин.

После обнаружения диверсии, завязался бой, в котором условный враг был уничтожен, и колонна «Ярсов» благодаря этому успешно заняла новую позицию, растянув там маскировочные сети.

Нужно отметить, что ракетчики тренируются в смене позиций постоянно, потому что одна из главных задач стратегического ракетного вооружения - оставаться незаметными для вражеской разведки, будь то спутники или авиация. Именно поэтому свое боевое дежурство дивизион продолжил нести под маскировочными сетями.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.