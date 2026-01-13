Минобороны поделилось кадрами уничтожения катера ВСУ с помощью надводного дрона

Безэкипажные катера (БЭК) подразделений войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии потопили плавсредства противника в акватории реки Днепр в Херсонской области. Кадрами работы наших бойцов поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Как рассказали в ведомстве, для выполнения задач по минированию, разминированию и уничтожения сил противника военнослужащими группировки «Днепр» используются БЭК «Сириус-82», оснащенные якорными речными минами. Благодаря беспилотным катерам, армии России удается успешно форсировать реки в зоне проведения спецоперации.

«Мы плывем на точку, сбрасываем мины, они взводятся и БЭК возвращается обратно. С ними, конечно, гораздо проще. То есть развязались руки на некоторые задачи, которые невозможно было сделать «птицами» - это делает сейчас БЭК», – рассказал командир взвода с позывным «Колибри».

В зоне СВО используются новейшие разработки в сфере военной робототехники. Так, например, бойцам группировки войск «Центр» в их продвижении на Красноармейском направлении помогают роботы на базе многоцелевой платформы «Курьер».

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.