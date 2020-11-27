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Шойгу поздравил морскую пехоту с 315-летием

Андрей Аркадьев
17:09 27.11.2020
Глава ведомства пожелал морским пехотинцам здоровья, добра, удачи и дальнейших успехов на благо службы Родине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил морских пехотинцев с годовщиной рода войск. Сегодня, 27 ноября, морская пехота отмечает 315-летие.

Глава ведомства назвал эту дату «замечательным и серьезным юбилеем». Шойгу напомнил, что морская пехота России овеяна славными победами, имеет не только глубокую историю, но и очень богатые традиции.

День морской пехоты отмечается каждый год 27 ноября. Праздник был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года. Современная морская пехота - род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

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