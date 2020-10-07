Беспилотники будут мониторить обстановку в районе пожара на складах боеприпасов под Рязанью

Беспилотники «Орлан-10» будут следить за обстановкой в районе пожара на складах боеприпасов у села Желтухино Рязанской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Центра беспилотной авиации Воздушно-космических сил перебрасываются для мониторинга обстановки в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе н. п. Желтухино Рязанской области», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты Центра беспилотной авиации совершают марш в Рязанскую область, где незамедлительно приступят к проведению воздушной разведки местности.

В тушении пожара задействованы до десяти единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих.

В готовности к перебазированию на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолета Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2, а также три вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.