Глава МЧС вылетает в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами
ЧП произошло в районе села Желтухино.
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Глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в Рязанской области у населенного пункта Желтухино горят склады боеприпасов. По данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы.
В тушении задействованы до десяти единиц специальной военной техники, а также около 70 военнослужащих.
Для борьбы с огнем привлечены шесть пожарных расчетов подразделений МЧС. В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.