Армия Глава МЧС вылетает в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами Андрей Аркадьев ЧП произошло в районе села Желтухино. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: EMERCOM of Russia, Globallookpress Глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в Рязанской области у населенного пункта Желтухино горят склады боеприпасов. По данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы. В тушении задействованы до десяти единиц специальной военной техники, а также около 70 военнослужащих. Для борьбы с огнем привлечены шесть пожарных расчетов подразделений МЧС. В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика