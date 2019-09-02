В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги

В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.

«Курсанты в присутствии своих родителей, родственников и друзей дали клятву на верность своей Родине», - сообщили в Минобороны РФ.

В строй первокурсников РВСН встали около 1000 курсантов. Среди них выпускники суворовских училищ, кадетских корпусов и школ, а также военнослужащие по призыву.

«Сегодняшние первокурсники не только выдержали вступительные испытания, но и успешно прошли начальную военную подготовку, изучили дисциплины профессиональной деятельности», - подчеркнули в ведомстве.

Мероприятие завершилось традиционным торжественным маршем.

В этом году конкурс на поступление составил около трех человек на место, несмотря на увеличение минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний по математике, физике и русскому языку.

«Этот факт свидетельствует о высокой популярности одного из старейших военных учебных заведений страны», - отметили в Министерстве обороны.

Молодые люди имеют высокую мотивацию и всерьез заинтересованы профессиональной военной службой в Ракетных войсках стратегического назначения, добавили в оборонном ведомстве.