Воздушное братство: под Астраханью стартовали российско-сербские учения «Славянский щит»

В Астраханской области на полигоне Ашулук началась активная фаза совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019». Это первые в истории подобные тренировки.

Сербские специалисты, приехавшие в Астраханскую область, впервые на маневрах увидели знаменитые российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Перед гостями были отработаны задачи по отражению массированного удара условного противника и уничтожение баллистических и маловысотных целей на ЗРК С-400 и «Панцирь-С».

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны ВС республики Сербия семь раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Было обнаружено более 50 воздушных целей, классифицируемых как самолеты условного противника.

Офицеры штурманской службы на командных пунктах радиотехнических подразделений отработали наведение экипажей российских истребителей Су-27 на воздушные цели. По самолетам условного противника были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения.