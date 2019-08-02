Военные предотвратили угрозу затопления жилых домов в Амурской области

Военные железнодорожники Восточного военного округа создали заградительные гидротехнические сооружения в четырех районах города Свободный Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«На сегодняшний день с начала работ военнослужащими путевого батальона железнодорожных войск округа в 3 километрах от города Свободный отсыпано около более 4000 куб. метров грунта, для устранения брешей и промоин в гидротехническом сооружении насыпано порядка 3500 куб. метров грунта», - сказано в сообщении.

Отмечается, что возведена защитная дамба в районе улицы Чапаевская района Суражевка. Для этого насыпано 7000 кубометров грунта и уложено более 4500 мешков с песком.

Из 1000 мешков создано заградительное гидротехническое сооружение в районе базы артели «Спутник».

В районе улицы Ударная в Свободном завершено строительство защитной дамбы. Уложено более 2200 мешков с песком.

Ранее на основании заявки губернатора Амурской области командованием Восточного военного округа было принято решение о выделении подразделения железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея.

Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди. Они спровоцировали паводок в бассейне реки Зеи и ее крупного притока Селемджи.