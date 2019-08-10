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«Сила в стране, победа в руках»: сборная России выиграла конкурс «Страж порядка»

Дарья Муромова
21:19 10.08.2019
Самым сложным препятствием оказалось последнее - «Эверест». Силы у участников были на исходе, но при этом для победы была необходима четкая и слаженная работа всей команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская команда завоевала первое место в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр. Победители в составе тренеров Евгения Аверьянова и Андрея Ховятского, а также капитана Алексея Синицына и участника команды Алексея Гладкова рассказали о сложностях испытаний.

Самым сложным препятствием оказалось последнее - «Эверест». Силы у участников были на исходе, но при этом для победы была необходима четкая и слаженная работа всей команды.

«Чувствуем гордость, чувствуем силу в нашей стране и победу в своих руках!» - поделился впечатлениями Ховятский.

Второе место в этом конкурсе занял Иран, а третье - Армения.

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