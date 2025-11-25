МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герой РФ Мельник рассказал о воинском братстве в своем подразделении

Евгений Мельник, получивший сегодня медаль «Золотая Звезда» из рук Белоусова, подчеркнул, что в его полку все объединены любовью к Родине.
25-11-2025 16:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Герой России капитан Евгений Мельник, получивший сегодня из рук министра обороны России Андрея Белоусова медаль «Золотая Звезда», рассказал о воинском братстве в своем полку. Мельник подчеркнул, что, получив медаль, он ощущал волнение и гордость. 

«Получилось у нас сделать коллектив, настоящее воинское братство, где все, от командира полка до рядового штурмовика, все объединены одной задачей, одной идеей, одной любовью - к нашей Родине», - отметил он. 

Сержант Егор Николаев, также Герой России, которому сегодня тоже вручили «Золотую Звезду», поблагодарил руководство бригады, отметив роль командиров рот, проводящих подготовку личного состава. Также он сказал спасибо всей своей группе, которая была с ним на выполнении боевой задачи. 

Медаль «Золотая Звезда» была вручена и Герою России подполковнику Хантемиру Султанову. Он подчеркнул, что высокую государственную награду он получил благодаря своему личному составу. Султанов выразил уверенность, что благодаря таким патриотам Россия одержит победу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Евгений Мельник #Егор Николаев #Хантемир Султанов
