Космические войска провели пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

МО РФ сообщает об успешном пуске ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Это произошло на космодроме Плесецк на территории Архангельской области.

Уточняется, что пуск состоялся сегодня, 25 ноября, в 16 часов 42 минуты. Ракета несет космические аппараты, которые планируется вывести на орбиту в интересах российского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России показывало кадры красивого ночного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». В тот раз все также происходило на территории Государственного испытательного космодрома МО РФ.

Также космодром Плесецк традиционно используется для плановых тренировок ядерных сил ВС РФ - вернее, для той части этого мероприятия, за которую отвечают РВСН. Так, в октябре этого года с территории космодрома провели пуск ракеты «Ярс». Она успешно поразила цель на полигоне Кура (Камчатский полуостров).

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.