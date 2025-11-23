МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Космические войска провели пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Ракета несет космические аппараты в интересах Минобороны России.
25-11-2025 17:04
© Фото: РИА Новости, Минобороны России, архивное фото

МО РФ сообщает об успешном пуске ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Это произошло на космодроме Плесецк на территории Архангельской области. 

Уточняется, что пуск состоялся сегодня, 25 ноября, в 16 часов 42 минуты. Ракета несет космические аппараты, которые планируется вывести на орбиту в интересах российского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России показывало кадры красивого ночного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». В тот раз все также происходило на территории Государственного испытательного космодрома МО РФ.

Также космодром Плесецк традиционно используется для плановых тренировок ядерных сил ВС РФ - вернее, для той части этого мероприятия, за которую отвечают РВСН. Так, в октябре этого года с территории космодрома провели пуск ракеты «Ярс». Она успешно поразила цель на полигоне Кура (Камчатский полуостров). 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Плесецк #Архангельская область #«Ангара-1.2»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 