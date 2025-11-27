МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов принял участие в заседании глав МИД и Минобороны стран ОДКБ

На заседании принят ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ.
27-11-2025 10:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, участники заседания обсудили текущие вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также приоритеты работы организации на период российского председательства в следующем году. В ходе встречи был утвержден ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ.

Также были подведены итоги деятельности организации в межсессионный период и согласован план мероприятий на 2026 год.

Совещание прошло перед саммитом ОДКБ, который состоится в Бишкеке. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #одкб #Андрей Белоусов
