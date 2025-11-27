МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Владивостоке открыли памятник морпехам, сражавшимся в зоне СВО

Сразу видно, что памятник посвящен именно участникам спецоперации - у одного из бойцов в руках автомат АК-12, а второй запускает в воздух беспилотный летательный аппарат.
Анатолий Бородкин 27-11-2025 13:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке открыли памятник участвовавшим в специальной военной операции морским пехотинцам. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

«В центре композиции - "черный берет" с двумя орденами Мужества на груди держит на вытянутой руке Андреевский флаг с девизом морской пехоты. Рядом - два сослуживца», - рассказал корреспондент. 

Знаменосец выполнен символично в парадной форме, а два других морпеха - в полном боевом снаряжении. Детали - например, автомат АК-12 и готовый взлететь беспилотник - позволяют сразу же, при первом взгляде, причислить композицию к специальной военной операции, развернувшейся на противоположной окраине самой большой страны в мире.

Также Бородкин рассказал, что сегодня на Тихоокеанском флоте почтили память павших морпехов. Торжественные церемонии состоялись во Владивостоке на плацу 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также в Петропавловске-Камчатском в пункте дислокации 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В память о павших возложили венки и цветы. 

Сегодня российской морской пехоте исполняется 320 лет. С праздником морпехов поздравили министр обороны России Андрей Белоусов и главком ВМФ РФ Александр Моисеев. Последний при этом подчеркнул, что морская пехота значительно нарастит возможности уже в 2025 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Памятник #морская пехота #Владивосток #приморье
