Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтики

Минобороны России сообщает, что экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Уточняется, что в ходе полета бомбардировщики сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-27 ВКС России. При этом также на отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождались истребителями иностранных государств.

Российское оборонное ведомство отметило, что продолжительность полета бомбардировщиков превысила пять часов. Еще в МО РФ добавили, что все полеты самолетов ВКС России над нейтральными водами выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана. В тот раз продолжительность полета составила более 11 часов, как уточнили в Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.