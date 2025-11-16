Продвижение российских подразделений к Купянску стало возможным благодаря огневой поддержке и поэтапному расширению плацдарма на правом берегу реки Оскол. Об этом рассказал наш корреспондент Павел Кольцов, отметив, что ключевые результаты операции формировались постепенно, на протяжении нескольких месяцев.

Весной российские войска закрепились в районе села Красное Первое. Расширяя контролируемую территорию, подразделения группировки «Запад» продвигались в сторону города. В конце мая был взят под контроль населенный пункт Радьковка, в июне - Московка и Голубовка, что позволило выйти на окраины Купянска.

«Много минометов, "Нон", "Рапир". Одна задача - помочь пацанам чем можем», - пояснил наводчик БМП-3 с позывным Зевс.

Штурмовые подразделения использовали тактику продвижения малыми мобильными группами, включая мотоциклетную и автомобильную технику. В сентябре для прорыва в глубину обороны ВСУ российские силы вновь применили метод скрытого перемещения по газовой трубе - аналогично операциям под Авдеевкой и Суджей. Вход в коммуникацию находился в районе Лимана, выход - в районе Радьковки. После выхода штурмовые группы рассредотачивались по лесополосам и продолжали продвижение к окраинам Купянска.

К середине сентября российские подразделения закрепились в северной части городской застройки и за неделю продвинулись более чем на километр, формируя окружение украинских сил в восточном секторе города и разрушив переправы через реку Оскол. Противник лишился устойчивой логистики.

Украинские формирования предпринимали попытки деблокировать окруженные подразделения как изнутри, так и извне, однако подразделения группировки «Запад» ежедневно отражали по несколько атак. Попытки прорваться к реке Оскол и восстановить переправы не приносили результатов. По словам пленных украинских военнослужащих, сложившаяся ситуация подтолкнула их к сдаче, они заявляли, что оказались без снабжения и поддержки.

После фактического разрыва обороны и потери ключевых маршрутов обеспечения штурмовые группы 6-й армии приступили к зачистке городской территории. Как отмечало командование, работа велась методично, с приоритетом на снижение рисков для личного состава.

О взятии Купянска накануне сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину. Сегодня Минобороны сообщило, что уничтожение украинских подразделений, оставшихся на левом берегу реки Оскол, продолжается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.