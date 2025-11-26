Катер Северного флота получил имя Героя России Романа Манкевича

На Северном флоте увековечили память Героя России старшего сержанта Романа Манкевича. Его имя присвоили противодиверсионному катеру П-371 Кольской флотилии разнородных сил. Торжественная церемония состоялась в преддверии 320-й годовщины морской пехоты России под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Эдуарда Михайлова.

В мероприятии участвовали командование флота, военнослужащие бригады морской пехоты, родственники Романа Манкевича, представители Мурманской области, творческая группа, работающая над фильмом о Северном флоте, а также кадеты и юнармейцы.

Выступая перед собравшимися, вице-адмирал Михайлов отметил, что Роман Манкевич стал примером мужества и профессионализма.

«В самый решительный момент боя Роман прикрыл собой своего боевого товарища, а вместе с ним своих родных и близких, свою Родину», - отметил Михайлов.

Он выразил благодарность семье погибшего за воспитание сына, чья судьба стала примером для многих военнослужащих.

Дочь Героя России Диана Манкевич сказала, что ее отец был для семьи примером задолго до событий в зоне боевых действий.

«Он нам всегда подавал пример мудрого и целеустремленного человека, воспитывал в нас честность и порядочность», - подчеркнула она.

В ходе церемонии был оглашен приказ главнокомандующего ВМФ о присвоении катеру имени героя. После этого начальник штаба Северного флота вместе с детьми Романа Манкевича открыли надпись на борту П-371. Семье героя вручили памятную фотографию катера, флаг ВМФ и копию приказа.

Роман Манкевич служил заместителем командира взвода 1-го батальона морской пехоты 61-й отдельной гвардейской бригады. Он погиб 26 октября 2022 года в районе Новоселовского, прикрыв собой товарища в ходе боя. Указом президента от 1 апреля 2025 года Манкевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.