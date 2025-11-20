МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны на оптоволокне настигли технику и боевиков ВСУ в Харьковской области

Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение боевой бронированной машины Humvee и пикапов с живой силой врага.
20-11-2025 17:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области. На кадрах, снятых в реальном времени с бортов дронов, зафиксированы поражения украинской техники и живой силы.

По данным ведомства, в ходе создания полосы безопасности российские операторы FPV-дронов на оптоволокне организовали засады. Для этого были выбраны маршруты движения техники и ротации украинских подразделений.

Работа велась в режиме свободной охоты. Ударные беспилотники отслеживали перемещение мобильных групп ВСУ и наносили точные удары в момент их выхода на линию соприкосновения.

В результате, как уточнили в Минобороны, были уничтожены бронированный автомобиль типа Humvee и несколько пикапов с украинскими военнослужащими. Ранее ведомство также продемонстрировало кадры с уничтожением техники и боевиков ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #группировка "север" #Дроны на оптоволокне
